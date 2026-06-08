Edirne'de tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Edirne'nin Havsa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya N.Ç'ye tır çarptı. Kazada hayatını kaybeden yayanın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.
Edirne'nin Havsa ilçesinde tır çarpması sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan yaya öldü.
23 Kasım Caddesi'nde M.Ç idaresindeki 10 ARK 029 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan N.Ç'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde N.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekipler, dorseyi vinç yardımıyla kaldırarak cenazeyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Cenaze cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü, gözaltına alındı.