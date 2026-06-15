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Kavşakta otomobille TIR çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

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Edirne-Kapıkule kara yolunda TIR'la çarpışarak takla atan otomobilin sürücüsü Muharrem Uysal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Araçtaki iki kişinin tedavisi sürüyor, TIR şoförü gözaltına alındı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Edirne-Kapıkule kare yolunda TIR'la çarpışarak takla atan otomobilin sürücüsü Muharrem Uysal, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan, araçtaki Sedat Özcan ve Halil Taşdemir'in 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği, durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

TIR şoförü M.Ç.'nin gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olgay GÜLER-Umut IŞIK/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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