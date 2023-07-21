Edirne'de TIR'ın park halindeki arı kovanı yüklü kamyonetlere çarpması sonucu 4 kişi öldü

Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki arı kovanı yüklü kamyonetlere çarpan bir TIR'ın neden olduğu kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olaya müdahale eden sağlık ve itfaiye personeli de arıların sokması sonucu yaralandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde TIR'ın, park halindeki arı kovanı yüklü park halindeki 2 kamyonete çarpması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olaya müdahale eden ve arıların sokması sonucu yaralanan 2 sağlık ve 1 itfaiye personeli de hastanede tedaviye alındı.

Kaza, 04.30 sıralarında Keşan-Gelibolu Karayolu Yerlisu Köyü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gelibolu'dan, Keşan yönüne seyreden Gencay Eren yönetimindeki IF 14 SJB çekici ve IF 14 NSM Romanya plakalı TIR, Yerlisu Köyü Kavşağı yakınlarında yolun sağında park halinde bulunan arı kovanı yüklü 48 K 7912 ve 48 K 4919 plakalı kamyonetlere çarptı. Kazada, 48 K 4919 plakalı kamyonetin patlayan lastiğini değiştiren Doğan Menteşe, oğulları Okan ve Hakan Menteşe ile yanlarında işçi olarak çalışan Buluthan Aydın olay yerinde hayatlarını kaybederken, TIR sürücüsü Gencay Eren yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen kovanlardan çıkan arılar nedeniyle olay yerine girmekte güçlük çekti. Yaralı TIR sürücüsü Eren, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olaya müdahale eden ve arıların sokması sonucu yaralanan 2 sağlık ve 1 itfaiye personeli de hastanede tedaviye alındı. Arı kovanları ise olay yerine gelen arıcılar tarafından başka kamyonetlere aktarıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi'nden bal üretimi için Edirne'ye gittikleri öğrenildi. Doğan, Okan ve Hakan Menteşe ile Buluthan Aydın'ın cenazeleri, savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.