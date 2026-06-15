Kavşakta otomobille TIR çarpıştı; 3 yaralı

EDİRNE'de kavşakta TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü ile yanındaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Edirne-Kapıkule yolunun Yenikadın kavşağında meydana geldi. Kapıkule'den Edirne yönüne giden H.T. yönetimindeki 06 EZL 540 plakalı otomobil, bu sırada yolda dönüş yapmak isteyen M. Ç.'nin kullandığı 41 AOP 060 plakalı TIR'la çarpıştı. Savrulan otomobil takla attı. Ters dönerek ön tarafı TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü H.T. ve yanındaki 2 kişi araçta sıkıştı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralanan sürücü ile yanındakileri çıkardı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edirne Sultan 1'inci Murat ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı