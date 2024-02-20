Edirne'de Tarihi Yeniçeriler Hamamı İhya Edilecek

Edirne'de, tarihi Yeniçeriler Hamamı'nın ayağa kaldırılması için çalışma yapılacak.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meydan Mahallesi'nde bulunan hamamda incelemede bulundu.

Hamam ve çevresini gezen Vali Sezer, tarihi yapının ihya edilmesi için kurum müdürlerine talimat verdi.

Sezer'e ziyaretinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci ve kurum müdürleri eşlik etti.

Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte yeniçeri odalarının yakınında olmasından dolayı bu ismi almış olduğu ileri sürülmektedir.