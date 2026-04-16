Edirne'de tarihi köprülerinden ulaşım yarından itibaren tek yönden sağlanacak

Güncelleme:
Edirne'de, Meriç ve Tunca köprülerinden Karaağaç istikametine ulaşım, 1 Ekim tarihine kadar tek yönden sağlanacak. İl Trafik Komisyonu tarafından alınan karar gereği, yaz döneminde trafik akışının sağlıklı yürütülmesi ve köprülerin korunması amaçlanıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, yaz dönemine ilişkin trafik düzenlemesi yapıldığı belirtildi.

Düzenleme kapsamında şehir merkezinden Karaağaç Mahallesi istikameti yönünde trafiğin artışının göz önünde bulundurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akışın sağlıklı yürütülebilmesi ve tarihi köprülerin korunması amacıyla İl Trafik Komisyonunca alınan karar çerçevesinde, yarın itibarıyla Meriç ve Tunca köprülerinden Karaağaç istikametine ulaşım 1 Ekim tarihine kadar tek yön olarak uygulanacaktır. Karaağaç istikametinden şehir merkezine dönüşler Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve Bosnaköy mevkisindeki Süvari köprülerinden yapılabilecektir. Yine trafik akışının sağlıklı işlemesine yönelik, Lozan Caddesi ile Meriç Köprüsü arasında Meriç Köprüsü istikametine park yasağı uygulanacaktır."

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti

İsrail, her gün vurduğu ülkeyle ateşkesi kabul etti
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar

Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın

Babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar

Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu

Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi

Sözün bittiği yer