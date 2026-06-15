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Edirne'de SUV tipi araç ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Edirne'de SUV tipi araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'de SUV tipi araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

H.T'nin kullandığı 06 EZL 540 plakalı SUV tipi araç, Kapıkule-Edirne kara yolu Eskikadın köyü kavşağında geri dönüş yapan M.Ç. idaresindeki 41 AFK 557 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle devrilen SUV tipi araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan M.U, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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