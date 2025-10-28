Edirne'de Sınır Kapılarında Uyuşturucu Operasyonu: 524 Kilo Ele Geçirildi

EDİRNE'de Kapıkule ile İpsala sınır kapılarında durdurulan TIR'larda yapılan aramalarda toplam 524 kilo 336 gram uyuşturucu ile 66 kilo 400 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda durdurulan TIR'larda yapılan aramalarda; 51 kutuda, 365 şeffaf paket içerisinde, 427 kilo 540 gram uyuşturucu ile 44 pakette toplam 66 kilo 400 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. İpsala Sınır Kapı'nda da durdurulan TIR'da yapılan detaylı incelemede; televizyon ünitesinin boşluklarına yerleştirilmiş, 30 vakumlanmış, poşet içerisinde toplam 96 kilo 796 gram uyuşturucu bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Edirne Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan başarılı operasyonları dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personellerimizi tebrik ediyoruz. Uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve bu suçları işleyerek geleceğimiz olan çocuklarımızı, gençlerimizi zehirlemeye çalışanlar ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.