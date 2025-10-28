Haberler

Edirne'de Sınır Kapılarında Uyuşturucu Operasyonu: 524 Kilo Ele Geçirildi

Edirne'de Sınır Kapılarında Uyuşturucu Operasyonu: 524 Kilo Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de Kapıkule ve İpsala sınır kapılarında yapılan aramalarda toplam 524 kilo 336 gram uyuşturucu ile 66 kilo 400 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Operasyonlar, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

EDİRNE'de Kapıkule ile İpsala sınır kapılarında durdurulan TIR'larda yapılan aramalarda toplam 524 kilo 336 gram uyuşturucu ile 66 kilo 400 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda durdurulan TIR'larda yapılan aramalarda; 51 kutuda, 365 şeffaf paket içerisinde, 427 kilo 540 gram uyuşturucu ile 44 pakette toplam 66 kilo 400 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. İpsala Sınır Kapı'nda da durdurulan TIR'da yapılan detaylı incelemede; televizyon ünitesinin boşluklarına yerleştirilmiş, 30 vakumlanmış, poşet içerisinde toplam 96 kilo 796 gram uyuşturucu bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Edirne Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan başarılı operasyonları dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personellerimizi tebrik ediyoruz. Uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve bu suçları işleyerek geleceğimiz olan çocuklarımızı, gençlerimizi zehirlemeye çalışanlar ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Depremin vurduğu Sındırgı'da son durum! Bakan Yerlikaya ilçe merkezinden anlattı

Bakan, dün geceden bu yana sallanan ilçede! Son durumu anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
İşte 29 Ekim'de İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

İşte 2 büyükşehirde yarın kapatılacak yollar
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.