Edirne'de Sezai Karakoç'un Fikirleri ve Hayata Bakış Açısı Anlatıldı

Edirne'de üniversite öğrencilerine Sezai Karakoç'un fikirleri ve hayata bakış açısı anlatıldığı program düzenlendi.

Trakya Üniversitesi İlim ve Düşünce Topluluğu ve Ayizi Dergisi tarafından İlahiyat Fakültesinde düzenlenen program öncesi TYB (Türkiye Yazarlar Birliği) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karakoç'un yalnızca bir şair değil aynı zamanda fikir adamı olduğunu belirtti.

Bıyıklı, Karakoç'un bir millete yol gösteren öncü şahsiyetlerden olduğunu, bu anlamada ayrı bir yeri, önemi ve anlamı olduğunu kaydetti.

Karakoç'un bilinmesi, tanınması ve okunmasının toplumun içinde bulunduğu darboğazdan çıkma noktasında önemli bir imkan olduğunu aktaran Bıyıklı, gençlerin Karakoç'u yeteri kadar tanımadığını vurguladı.

Üniversitelerde ve liselerde Karakoç'u tanıtıcı programlar yaparak onun bıraktığı mirası ve diriliş felsefesini gençlere anlattıklarını ifade eden Bıyıklı,"Bütün programlardaki amacımız Karakoç'un eserlerini gençlerimizin okuması, fikirlerini anlamaya çalışması. Çünkü Karakoç, sadece Anadolu toprakları için çözüm üreten değil tüm insanlık için mesaj veren evrensel bir yazar." dedi.

Gençlere bazı tavsiyede bulunan Bıyıklı, okuma listelerine mutlaka Karakoç'u almalarını istedi.

Ayizi Dergisi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Osman Arslan ise öncelikle konferansa destek veren TYB'ye ve Trakya Üniversitesine teşekkür etti.

Kurucu felsefeye sahip olan düşünürlerin tanıtılmasını önemsediklerini anlatan Arslan, "Karakoç ise bir şair olmasının ötesinde bir neslin uyanışını, dirilişini tetiklemiş kurucu felsefeye sahip düşünürlerden birisi. Karakoç'un bu kurucu felsefesini gençlere ulaştırmak istiyoruz. Gençlerin Karakoç'u yeteri kadar tanıma fırsatının olmadığını düşünüyoruz. Onun düşüncelerini tetikleyici bir medeniyet kıvılcımı arıyoruz. Bu nedenle de bu çabamıza devam edeceğiz" dedi.

Yeni Şafak Gazetesi Yazarı İsmail Kılıçarslan, Karakoç'un Türk düşüncesi ve Türk şiirinin önemli isimlerinde biri olduğunu belirtti.

Gençlere sürdürülebilir bir hafıza oluşturmak için programa katıldıklarını anlatan Kılıçarslan, "Sezai Karakoç sürdürülebilir hafızayı bize aktararak aramızdan ayrılmıştır. Ben Filistin konusundaki ilk duyarlılığımı Karakoç'un fikirleri ve şiirlerinden edinmiştim. Bugün de geçlere bu sürdürülebilir hafızayı anlatmaya çalışacağız." dedi.

Program, Sezai Karakoç'u anlatan belgesel sunumuyla başladı.

Sunumun ardından öğrencilere Karakoç'un hayatı, şiirleri, medeniyet anlayışı, diriliş felsefesi ve hayata bakış açısıyla ilgili bilgiler verildi.