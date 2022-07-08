Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA - İlker Gürel - Güncel
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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Keşan'dan Gelibolu istikametine seyir halindeki A.İ.Ü'nün kullandığı yabancı plakalı otomobil, İzzetiye Mahallesi'ndeki kavşakta demir bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.İ.Ü. (71), D.Ü. (67), H.Ü. (39) ve R.N.A. (17), sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / İlker Gürel - Güncel