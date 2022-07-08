Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA - İlker Gürel - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Keşan'dan Gelibolu istikametine seyir halindeki A.İ.Ü'nün kullandığı yabancı plakalı otomobil, İzzetiye Mahallesi'ndeki kavşakta demir bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan A.İ.Ü. (71), D.Ü. (67), H.Ü. (39) ve R.N.A. (17), sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Edirne Keşan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title