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Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu
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Edirne'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak, su birikintilerine ve trafikte aksamalara yol açtı. Vatandaşlar tenteler ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde aniden başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yerlerinin tenteleri altında yağışın dinmesini bekledi, bazıları ise şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, yağışın yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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