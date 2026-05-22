Edirne'de sağanak etkili oluyor

EDİRNE'de öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Kentte, dün akşam başlayan sağanak gece saatlerinde etkisini kaybetti. Vatandaşlar güne bulutlu havayla uyanırken, sağanak öğle saatlerinde yeniden etkisini gösterdi. Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, polis ekipleri önemli noktalarda önlem aldı. Yağışlı havanın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı