Edirne'de RISCARE Projesi kapsamında Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

Edirne'de, "RISCARE: Karadeniz Bölgesi Hazırlık Programı" Projesi kapsamında "Ortak Bildirim Prosedürü Geliştirme Oturumu" düzenlendi.

Edirne İl Özel İdaresinin lider ortaklığında, Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021 –2027 kapsamında yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından eş finansmanla desteklenen proje çerçevesindeki oturum, Edirne AFAD Kriz Yönetim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılışta, Proje Koordinatörü Çiğdem Dönertaş ile AFAD Edirne İl Müdürü Cengiz Karakuş konuşma yaptı.

Oturumlarda Türkiye Ulusal Afet Müdahale Planı (TAMP), AFAD Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) ve Türkiye'de son depremlerden elde edilen deneyimler ele alındı.

Sunumlar, AFAD temsilcileri ile Edirne İl Özel İdaresi ve Edirne Belediyesi uzmanlarınca gerçekleştirildi.

Programın son bölümündeki açık oturumda ise afet yönetimi süreçlerinde karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplam 22 kişinin katıldığı programda, afetlere müdahale süreçlerinde koordinasyonun güçlendirilmesi, sınır ötesi iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak bildirim mekanizmalarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / İlker Ayvacı
