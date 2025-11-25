Haberler

Edirne'de Özel Ziyaretler ve Kültürel Etkinlikler

Edirne Valisi Yunus Sezer, fiziksel engelli Göksun Örs ve ailesini ziyaret ederken, 'Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kartpostallarda Yadigar Edirne' sergisi açıldı. Sergi, şehrin tarihine ışık tutuyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, fiziksel engelli Göksun Örs ve annesi Aysun Örs'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aysun Örs ile sohbet eden Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, Göksun'un tedavi süreci hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ve Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan da yer aldı.

Vali Sezer'den ziyaret

Edirne Valisi Yunus Sezer, Karaağaç Mahalle'sinde yaşayan ve Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesinde eğitim gören Şehmanur Katırcı ve ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Edirne Müzik Akademisinde eğitim alan ve müziğe yönelen Şehmanur ile sohbet eden Sezer, başarılarının devamını diledi.

"Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kartpostallarda Yadigar Edirne" sergisi açıldı

"Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kartpostallarda Yadigar Edirne" sergisi, Deveci Han Kültür Merkezi Ressam Hayri Çizel Sergi Salonu'nda açıldı.

Edirne'nin kurtuluşunun yıl dönümüne özel olarak hazırlanan sergi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kartpostalları ziyaretçilerle buluştudu.

Serginin açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne'nin kültürel zenginliğinin her dönem güçlü bir hafıza oluşturduğunu belirterek "Sergi, geçmişten bugüne uzanan görsel bir yolculuk niteliğinde. Edirne'nin mimarisini, sosyal hayatını ve tarihi kimliğini yansıtan kartpostallar, şehir kültürünün en kıymetli belgeleri arasında yer alıyor. Kentimizin 25 Kasım kurtuluş coşkusunu böyle anlamlı bir etkinlikle taçlandırmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Soytürk, serginin 28 Kasım'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
