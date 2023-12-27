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Edirne'de Otomobilin Takla Attığı Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı

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Edirne'de sürücüsünün kontrolünü kaybederek takla atan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü yaralanırken, otomobil park halindeki araca ve çay ocağının camekanına çarptıktan sonra karşı yönden gelen minibüse çarparak durdu.

KAZA KAMERADA

Edirne'de sürücüsünün kontrolünü kaybederek takla atan otomobil önce park halindeki bir araca ardından çay ocağının camekanına çarparak ters döndü. Sürücü Ersin Ç.'nin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobil, park halindeki otomobile çarpıp, takla atarak önce çay ocağının camekanına ardından da karşı yönden gelen minibüse çarparak duruyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Edirne Güvenlik Trafik Kaza Otomobil Güncel Haberler

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