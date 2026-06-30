Edirne'de otomobilin çarptığı 6 koyun telef oldu
Edirne-Süloğlu yolu Musabeyli köyü mevkisinde bir otomobil, yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne çarptı. Kazada 6 koyun telef olurken, bir koyun yaralandı. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Edirne'de otomobilin çarptığı 6 koyun telef oldu.
İ.G. idaresindeki 22 ACY 681 plakalı otomobil, Edirne-Süloğlu yolu Musabeyli köyü mevkisinde, yolun karşısına geçirilmeye çalışılan A.K'ye ait koyunlara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadığı kazada otomobilin çarptığı 6 koyun telef oldu, bir koyun yaralandı.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı