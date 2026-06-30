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Edirne'de otomobilin çarptığı 6 koyun telef oldu

Edirne'de otomobilin çarptığı 6 koyun telef oldu
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Edirne-Süloğlu yolu Musabeyli köyü mevkisinde bir otomobil, yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne çarptı. Kazada 6 koyun telef olurken, bir koyun yaralandı. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Edirne'de otomobilin çarptığı 6 koyun telef oldu.

İ.G. idaresindeki 22 ACY 681 plakalı otomobil, Edirne-Süloğlu yolu Musabeyli köyü mevkisinde, yolun karşısına geçirilmeye çalışılan A.K'ye ait koyunlara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yara almadığı kazada otomobilin çarptığı 6 koyun telef oldu, bir koyun yaralandı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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