Edirne'de Otomobil Kazası: 1 Yaralı
Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Edirne'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
B.K idaresindeki 34 HAC 945 plakalı otomobil ile M.Y. yönetimindeki 34 YT 7998 otomobil, Kırklareli Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan B.K, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
???????
Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel