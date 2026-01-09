Haberler

Edirne'de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Edirne'de bir otobüsün yanlış vitese alması sonucu yedek şoför M.A. hayatını kaybetti, muavin Ü.C. ise yaralandı. Kaza Edirne Otogarı'nda meydana geldi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EDİRNE'de sürücüsünün yanlış vitese aldığı otobüsün çarptığı yedek şoför M.A. hayatını kaybetti, muavin Ü.C. yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Edirne Otogarı'ndaki peronda meydana geldi. 35 CBR 229 plakalı otobüsün şoförü O.B., perondan ayrılmak için geri manevra yapmak isterken aracı yanlış vitese aldı. İleri hareket eden otobüs, yedek şoför M.A. ve muavin Ü.C.'ye çarptı. Kazada M.A. ağır, Ü.C. hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar M.A.'ya çevredeki bir sağlık görevlisi kalp masajı yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan M.A., hayatını kaybetti. Ü.C.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Otobüs şoförü O.B. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

