Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında bölgedeki bir kaplumbağa ekipler tarafından güvenli alana taşındı.
Edirne'de otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Şükrüpaşa Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bu arada, bölgede bulunan bir kaplumbağa itfaiye ekiplerince güvenli bir alana götürüldü.
Kaynak: AA / Cihan Demirci