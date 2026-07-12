Haberler

Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında bölgedeki bir kaplumbağa ekipler tarafından güvenli alana taşındı.

Edirne'de otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bu arada, bölgede bulunan bir kaplumbağa itfaiye ekiplerince güvenli bir alana götürüldü.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadın için olay sözler

Skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadının arkasından iğrenç sözler
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi

Kılıçdaroğlu'na bir büyük şok daha
Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi

Meral Akşener'den aylar sonra bir ilk! Bakın nerede görüntülendi
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş

Messi'den hakeme ayar! Sarf ettiği cümle maçın önüne geçti
Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor

Borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı sürüyor, son tarihi kaçırmayın
Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti

Binlercesi kara yolunu istila etti! Sürücüler neye uğradığın şaşırdı
Özbekistan'dan 33 yıl sonra tarihi karar! O harfler resmen değişiyor

33 yıl sonra tarihi karar! Türkçe harfler kullanılacak