Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle 3 farklı noktaya sıçrayan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'nün katkısıyla söndürüldü.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ömeroba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alevlere yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve su tankeriyle müdahale edildi.
Rüzgarın etkisiyle 3 farklı noktaya sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel