Edirne'de Okul Servisleri Denetlendi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik jandarma ekipleri il genelinde 41 okul servisi ve sürücüsünü kontrol etti.

Trafik kurallarına uymayan ve eksik belgesi olan 3 sürücüye ceza uygulandı.

Öte yandan ekipler trafik eğitimlerine de devam ediyor.

Temel trafik kuralları hakkında servis aracı sürücülerine ve 421 öğrenciye eğitim verildi.