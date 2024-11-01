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Edirne'de Okul Servisleri Denetlendi

Edirne'de Okul Servisleri Denetlendi
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Edirne Jandarma Komutanlığı, il genelinde 41 okul servisinin denetimini yaptı. Denetimler sırasında trafik kurallarına uymayan 3 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca, sürücülere ve 421 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik jandarma ekipleri il genelinde 41 okul servisi ve sürücüsünü kontrol etti.

Trafik kurallarına uymayan ve eksik belgesi olan 3 sürücüye ceza uygulandı.

Öte yandan ekipler trafik eğitimlerine de devam ediyor.

Temel trafik kuralları hakkında servis aracı sürücülerine ve 421 öğrenciye eğitim verildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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