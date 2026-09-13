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Edirne'de Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı

Edirne'de Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı
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Edirne Emniyet Müdürlüğünde Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğünde Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan başkanlığında müdüriyette düzenlenen toplantıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı boyunca öğrencilerin güvenliği için alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıya, müdür yardımcıları ve okullarda görevlendirilen personel katıldı.

Kaynak: AA
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