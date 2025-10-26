Edirne'de Narkotik ve Asayiş Denetimi Yapıldı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik ve asayiş denetimi yapıldı.

Zübeyde Hanım ve Şevki Arman caddeleri, Nişancıpaşa, Menzilahir, Çavuşbey ile Yıldırım Hacı Sarraf mahallelerinde 40 ekip ve 115 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Denetimde 1235 kişi, 282 araç ve 10 motosiklet sorgulandı.

Eksiklikleri olan 30 araç sürücüsüne 254 bin 421 lira ceza kesildi, 3 araç trafikten men edildi, 2 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Narkotik dedektör köpeğin de katıldığı denetimde bir şüphelinin üzerinde 0,71 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da denetime katılarak ekiplere çalışmalarında başarı diledi.