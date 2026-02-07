Haberler

Edirne'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Edirne'nin İpsala ilçesinde bir müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırılırken, evde hasar meydana geldi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde, müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Kapucu Mahallesi'nde M.K.'nin tek katlı evinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen M.K. sağlık ekipleri tarafından İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
