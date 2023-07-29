Edirne'de Muharrem Ayı İçin Aşure Dağıtıldı

- Edirne'de aşure kuyruğu

Edirne'de Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtıldı

EDİRNE Edirne'de Muharrem ayının başlaması nedeniyle aşure dağıtımı yapıldı.

Muharrem ayının başlaması nedeniyle Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Lari Camiinde Cuma namazı sonrası SODAM önünde aşure dağıtımı yapıldı. Lari Camisinde Cuma namazından sonra yapılan duanın ardından vatandaşlara hazırlanan aşureleri almak için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlikte yüzlerce kişiye aşure ikramı yapıldı. Edirne valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan ise "Bugün valiliğimiz tarafımdan bin 100 kişilik aşure yaparak dağıtımını gerçekleştirdik. Nice bu günlerde buluşmak üzere. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi. Aşure almaya gelen vatandaşlardan Cemil Belli "Mübarek bugünde bu aşureyi bizlere ulaştıranlardan Allah razı olsun. Güzel olmuş" dedi. Nurettin Bayrak ise "Muharrem ayı nedeniyle hemşerilerimize aşure dağıtımında bulunduk. Muharrem ayının birlik ve beraberliğimizin perçinleşmesine vesile olmasını temenni ederim" dedi.

Larii Camii İmamı Veysel Arıkan da, "Muharrem ayının 10. gününde aşure gününde Nuh tufanında gemi karaya oturduğunda kimsenin yiyeceği kalmadığı için torbalarında kalan tüm yiyeceklerini bir kazana koyarak yemeye başladılar. Muharrem ayı ayrıca Allah'u Teallanın ramazandan sonra oruç tutulmasını emrettiği aylardandır. Muharrem ayı Allah'ın ayıdır. Diğer Bir taraftan da Hazreti Hüseyin Efendimizin'de şehit edilmesinden dolayı da ciddi bir hüznümüz var. Cenab-ı Hak Hüseyin efendimizin ve şehit olan diğer sahabenin hepsine gani gani rahmet eylesin" diye açıklamada bulundu.