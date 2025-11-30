Edirne'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı
Edirne'de bir motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
C.K. idaresindeki 22 AFB 624 plakalı motosiklet, Muammer Aksoy Caddesi'nde A.U'nun kullandığı 22 BH 330 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel