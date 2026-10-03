Haberler

Edirne'de Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu, düzensiz göçmene ait olabilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu, düzensiz göçmene ait olabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de Meriç Nehri'nin Karaağaç Mahallesi Kum Ocağı mevkisinde erkek cesedi bulundu. AFAD ekiplerinin sudan çıkardığı ceset, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü; cesedin düzensiz göçmene ait olabileceği değerlendiriliyor.

EDİRNE'de Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Meriç Nehri'nin Karaağaç Mahallesi Kum Ocağı mevkisinde ceset görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Savcı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin, düzensiz göçmene ait olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı

Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy'u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var

Ferhat Gündoğdu'nun nasıl tehdit ettiğini anlattı
Antalya'da pompalı tüfekle siteye giren şahıs serbest bırakıldı! Komşular tedirgin: Çocuklar aşağı inemiyor

Tüfekle sitede dolaştı, serbest kaldı! Çocuklar aşağı inemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...

TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
Oğlunu öldürdükten sonra eski eşinin yanına gidip ağlayarak yara merhemi istemiş

Cani baba, oğlunu öldürdükten sonra eve gelip bunları söylemiş
Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor

Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?

AK Partili vekil canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
Miras uğruna modeli öldürüp cesedini kıyma makinesinden geçirdiler

Miras uğruna modeli öldürüp cesedini kıyma makinesinden geçirdiler