Edirne'de Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu, düzensiz göçmene ait olabilir

Edirne'de Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu, düzensiz göçmene ait olabilirGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de Meriç Nehri'nin Karaağaç Mahallesi Kum Ocağı mevkisinde erkek cesedi bulundu. AFAD ekiplerinin sudan çıkardığı ceset, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü; cesedin düzensiz göçmene ait olabileceği değerlendiriliyor.
EDİRNE'de Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu.
Meriç Nehri'nin Karaağaç Mahallesi Kum Ocağı mevkisinde ceset görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Savcı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin, düzensiz göçmene ait olabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı