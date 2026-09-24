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Edirne'de MASAK analizli yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Edirne'de MASAK analizli yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Edirne'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. MASAK analiziyle işlem hacmi yaklaşık 274 milyon 744 bin 961 liraya ulaşan 9 şüpheliden 2'si firari, 7'si yakalandı.

EDİRNE'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis şüphelilerine yönelik çalışma yaptı. Çalışmada Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) analizleri sonucunda yasa dışı bahis suçundan yaklaşık 274 milyon 744 bin 961 lira işlem hacmine ulaşan 9 şüpheli belirlendi. Harekete geçen ekipler, eş zamanlı operasyonla 7 şüpheliyi yakaladı. Firari 2 kişinin arandığı soruşturmada, gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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