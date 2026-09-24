Edirne'de lokantacı çifti darbeden 2 şüpheliden biri tutuklandı

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Edirne'de lokanta işletmecisi çifti darbedip iş yerlerine zarar verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Olay sonrası Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler B.Ç. ve T.K'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçan şüpheli H.U'nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Edirne'de üç gün önce lokanta işletmecisi Şenay ve Servet Salam, iş yerlerinin karşısındaki mekanda alkol alırken küfürlü konuşmamaları için uyardıkları kişiler tarafından darbedilmiş, iş yerlerine bu kişiler tarafından zarar verilmişti.

Kaynak: AA