Edirne'de Köy Yollarına Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne İl Özel İdaresinin köylerdeki yol yapım çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri bozulan ve eskiyen yollara sıcak asfalt ve birinci kat asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Ekipler çalışmaları kapsamında Uzunköprü'deki Çöpköy Mahallesi'ni Yağmurca ve Karapürçek köylerine bağlayan 9 kilometrelik yola 1. kat asfalt attı.

Yol yapım çalışmalarının süreceği belirtildi.