Edirne'de Köy Yollarına Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
Edirne İl Özel İdaresi, köylerdeki yol yapım çalışmaları kapsamında, eskiyen yollara sıcak asfalt ve birinci kat asfalt serimi gerçekleştiriyor. Uzunköprü'deki Çöpköy Mahallesi'ni Yağmurca ve Karapürçek köylerine bağlayan 9 kilometrelik yola asfalt atıldı.
Edirne İl Özel İdaresinin köylerdeki yol yapım çalışmaları sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri bozulan ve eskiyen yollara sıcak asfalt ve birinci kat asfalt serimi gerçekleştiriyor.
Ekipler çalışmaları kapsamında Uzunköprü'deki Çöpköy Mahallesi'ni Yağmurca ve Karapürçek köylerine bağlayan 9 kilometrelik yola 1. kat asfalt attı.
Yol yapım çalışmalarının süreceği belirtildi.
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