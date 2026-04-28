Edirne'de kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu

EDİRNE'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ruşit Söz (72), otogar arkasındaki ağaçlık alanda ölü bulundu.

Edirne'de 22 Nisan'da evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Ruşit Söz hakkında ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Kentte polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmada Söz'ün en son Edirne Otogarı'nda görüldüğü belirlendi. Bölgedeki kameraları incelemeye alan ekipler, Söz'ün 22 Nisan sabahı otogarda minibüsten indiğini, daha sonra gözden kaybolduğunu belirledi. Bunun üzerine Söz için, bu bölgede arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarında bu akşam saatlerinde ağaçlık alanda Söz'ün cansız bedeni bulundu. Jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından Söz'ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber - Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı