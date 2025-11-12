Edirne'de Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Keşan-İpsala kara yolu üzerindeki Esetçe Kavşağı'nda meydana geldi. İpsala'dan, Keşan yönüne giden A.Y. yönetimindeki 34 FAH 821 plakalı otomobil, kavşakta Esetçe beldesi istikametinden gelerek dönüş yapmak isteyen M.C.T. idaresindeki 22 AAS 379 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler A.Y. ve M.C.T. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.