Haberler

Edirne'de Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Edirne'de Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İpsala ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumu iyi.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Keşan-İpsala kara yolu üzerindeki Esetçe Kavşağı'nda meydana geldi. İpsala'dan, Keşan yönüne giden A.Y. yönetimindeki 34 FAH 821 plakalı otomobil, kavşakta Esetçe beldesi istikametinden gelerek dönüş yapmak isteyen M.C.T. idaresindeki 22 AAS 379 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler A.Y. ve M.C.T. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de

Düşen uçakta sis perdesini aralayabilir! Türkiye'ye getirildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor

20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte olaya ilişkin ilk rapor
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir kural daha! Burkayı zorunlu hale getirdiler

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir karar daha
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor

20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte olaya ilişkin ilk rapor
Lauriente'den Beşiktaş taraftarını sevinçten çılgına döndürecek haber

Yıldız isimden Beşiktaşlıları sevinçten çılgına döndürecek haber
Domenico Tedesco, şimdiden son 10 yıla damga vurdu

Yok artık Tedesco! Bunu Mourinho bile başaramamıştı
Leroy Sane Galatasaray'da tartışma yarattı

Galatasaray'da Leroy Sane tartışması: Et misin balık mı?
Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar

Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 gencin akıbeti belli oldu
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...

Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.