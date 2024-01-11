Üye Girişi
Haberler

Edirne'de kavgada tüfekle yaralanan 1 kişi, 5 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Edirne'de Şükrüpaşa Mahallesi Vali Fahri Yücel İlkokulu önünde iki grup arasında çıkan kavgada, bir kişi tüfekle yaralandı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle yaralandı, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Şükrüpaşa Mahallesi Vali Fahri Yücel İlkokulu önünde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Z.D, Y.B'yi tüfekle yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayağından yaralanan Y.B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili Z.D, F.G, E.K, M.N. ve Ö.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title