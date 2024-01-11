Edirne'de kavgada tüfekle yaralanan 1 kişi, 5 kişi gözaltına alındı

Edirne'de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle yaralandı, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Şükrüpaşa Mahallesi Vali Fahri Yücel İlkokulu önünde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Z.D, Y.B'yi tüfekle yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayağından yaralanan Y.B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili Z.D, F.G, E.K, M.N. ve Ö.K. gözaltına alındı.