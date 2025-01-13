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Edirne'de Kartpostallık Kar Manzaraları

Edirne'de Kartpostallık Kar Manzaraları
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Edirne'de etkili olan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kaplayarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, ortaya çıkan muhteşem manzaraları fotoğrafladı.

Edirne'de lapa lapa yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu

EDİRNE - Edirne'de gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Süs havuzları ve caddelerdeki süslemeler kar yağışıyla birlikte seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu. Bazı yerlerde ortaya çıkan manzaralar adeta bir tabloyu andırdı. Vatandaşlar ortaya çıkan güzel görüntüleri fotoğraflamayı ihmal etmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - Güncel
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