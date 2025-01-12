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Edirne'de Kar Yağışı Başladı

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Balkanlar'dan gelen soğuk hava, Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışına neden oldu. Şehir merkezinde karla karışık yağmur yağarken, meteoroloji yetkilileri kar yağışının yarın da devam edeceğini bildirdi.

Edirne'de kar yağışı başladı

EDİRNE - Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Şehir merkezinde karla karışık yağmur yağarken, kar yağışının ilerleyen saatlerde sürmesi bekleniyor.

Lalapaşa ilçesinin yüksek kesimleri ve bazı köylerde kar etkili oldu. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Hamzabeyli sınır kapısı yolu da kar nedeniyle beyaza büründü. Sınıra yakın köylerde kar yağışı başladı Hamzabeyli köyü, kısa sürede beyaza büründü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Edirne'de Kar Yağışı Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - Güncel
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