Edirne'de 1 milyon 150 bin kaçak makaron ele geçirildi

Edirne'de düzenlenen bir kaçakçılık operasyonunda, 1 milyon 150 bin makaron ve iki ton tütün ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve çok miktarda tütün ürünü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İstasyon Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği desteğiyle yapılan aramada, 140 bini dolu olmak üzere 1 milyon 150 bin makaron, 2 ton kıyılmış tütün, 3 makaron doldurma makinesi, 1 kompresör, tütün kurutma düzeneği ve çok miktarda ambalaj paketi ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
