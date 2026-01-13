Haberler

Edirne'de geçen yıl polislerce çok sayıda kaçak ürün ve tarihi eser ele geçirildi

Edirne'de geçen yıl polislerce çok sayıda kaçak ürün ve tarihi eser ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de 2025 yılında düzenlenen operasyonlarda 327 şüpheli gözaltına alındı, 17'si tutuklandı. Operasyonlarda toplam 1 ton 260 kilogram kıyılmış tütün, 50 milyon lira değerinde kıymetli taş ve tarihi eserlerin yanı sıra silahlar da ele geçirildi.

Edirne'de geçen yıl polisin yaptığı operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 2025 yılında kaçakçılık, organize, mali, suç gelirleri ve FETÖ suçları kapsamında 237 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda yakalanan 327 şüpheliden 17'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Geçen yıl düzenlenen operasyonlarda 1 ton 260 kilogram kıyılmış tütün, 596 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 bin 10 paket sigara, 1340 şişe alkol, 558 litre sahte alkol, 13 bin 140 tarihi eser, 50 milyon lira değerinde kıymetli taş, 12 kilo 876 gram altın, 16 silah, 414 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
17 yaşındaki Eylül'ün katili en yakını çıktı

17 yaşındaki Eylül'ün katili en yakını çıktı
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp eşi ve çocuğunun gözü önünde darp etti