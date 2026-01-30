Haberler

Edirne'de Kaçak Sigara İmalathanesine Operasyon: 26 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma, kaçak sigara imalathanesi olan bir eve düzenlediği operasyonda 26 bin 600 makaron, 3 kilogram kıyılmış tütün ve 5 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından kaçak sigara imalathanesine çevrilen eve düzenlenen operasyonda 26 bin 600 makaron, 3 kilogram kıyılmış tütün ve 5 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü'de kaçak sigara imalathanesine çevrildiği belirlenen H.B.'ye (70) ait eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada 14 bin 400'ü tütün doldurulmuş 26 bin 600 makaron, 3 kilogram kıyılmış tütün, 5 elektrikli sigara sarma makinesi ve 34 manuel sigara sarma aparatı ele geçirildi. H.B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
