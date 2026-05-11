Edirne'de 1000 dronluk gösteriyle "Edirne'den İstanbul'a fethin hikayesi" anlatılacak

Edirne Valiliğince, İstanbul'un fethinin 573'üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek "İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar" programı kapsamında gerçekleştirilecek 1000 dronluk gösteriyle, Edirne'den İstanbul'un fethine uzanan süreç gökyüzünde canlandırılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek program kapsamında Selimiye Meydanı başta olmak üzere kentin farklı noktalarında etkinlikler düzenlenecek.

Program, 15 Mayıs Cuma günü Selimiye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif programıyla başlayacak. Etkinlikler kapsamında Eski Cami'de Helva-i Hakani ikramı yapılacak. Aynı gün Selimiye Meydanı'nda Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verecek.

Programın ikinci günü olan 16 Mayıs Cumartesi günü ise Selimiye Meydanı'nda İHA ve SİHA gösterileri gerçekleştirilecek.

Şükrüpaşa İlkokulu'ndan başlayacak fetih yürüyüşüne Jandarma Genel Komutanlığı Atlı Jandarma Birliği, Mehteran Birliği, temsili fetih ordusu, 57'nci Piyade Alay Komutanlığı unsurları ile komando birlikleri katılacak.

Yürüyüşe ayrıca TUSAŞ'a ait T-129 ATAK helikopteri de yer yer eşlik edecek.

Etkinlikler kapsamında Selimiye Meydanı'nda fetih duası yapılacak, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek ve komando andı okunacak.

5'inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konserleri düzenlenecek.

Kutlama programı, "Edirne'den İstanbul'a: Mühendisliğin ve Azmin Zaferi" temalı dron gösterisiyle sona erecek. Gösteride 1000 dronla, Edirne'de hazırlanan Şahi toplarından fetih ordusunun İstanbul'a yürüyüşüne uzanan tarihi süreç gökyüzünde anlatılacak.