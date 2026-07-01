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Edirne'de imar ruhsatı sürecine ilişkin davaya devam edildi

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Edirne'de bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yargılanan aralarında Belediye İmar İşleri Müdürü'nün de bulunduğu 5 sanığın adli kontrol şartı kaldırıldı. Duruşma ertelendi.

Edirne'de bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A'nın da bulunduğu tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A, belediye meclis üyesi N.M, R.B. ve S.Z. ile avukatları katıldı.

Sanıklardan D.A, savunmasında suçsuz olduğunu ve haksız yere hapis yattığını ileri sürerek adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti.

Sanıklardan N.M. de ruhsat süreciyle ilgili müdür D.A'ya bir soru sorduğunu, kimseden herhangi bir para talebinin söz konusu olmadığını savundu.

Diğer sanıklar ve avukatları da suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından sanıkların adli kontrol şartını kaldırdı, savcının esas hakkındaki mütalaasını sunması için duruşmayı erteledi.

Olay

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

"Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "rüşvet" ve "dosya gizliliğini ihlal" suçlamalarına yönelik operasyonda, Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A, belediye meclis üyesi N.M, Edirne Adliyesi çalışanı E.E.K. ve U.Ç. ile bir gece kulübünün ortak ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 2'si tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İki adliye çalışanı şüphelinin dosyası ayrılırken, diğer şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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