Edirne'de "İleri Robotik Proje Şenliği" düzenlendi

Edirne DENEYAP Teknoloji Atölyeleri tarafından düzenlenen İleri Robotik Proje Şenliği'nde öğrenciler, mühendislik ve kodlama ile geliştirdikleri özgün projeleri sergiledi.

Edirne DENEYAP Teknoloji Atölyeleri tarafından İleri Robotik Proje Şenliği düzenlendi.

Edirne Gençlik Merkezinden yapılan açıklamaya göre, şenlikte öğrenciler hayal güçlerini mühendislik ve kodlama ile birleştirerek geliştirdikleri özgün projeleri ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Tuğçe Dağ, gençlerin hayal gücünü mühendislik ve kodlama ile buluşturduğu ilham verici bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öğrencilerin özgün fikirlerle geliştirdiği projelerin geleceğin teknolojilerine dair umut verdiğini aktaran Dağ, "Takımlar tarafından hazırlanan projeler, geleceğin teknolojilerine bugünden ışık tutarken, etkinlik öğrenci, eğitmen ve ailelerden yoğun ilgi gördü. Gençlerin üretkenliklerini ve problem çözme becerilerini ortaya koyduğu şenlik, eğitim dünyasında da takdirle karşılandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
