Edirne'de araziye hafriyat döken kamyonun sürücüsüne 63 bin 592 lira ceza kesildi

Edirne'de araziye hafriyat dökümü yapan bir kamyonun sürücüsüne toplamda 63 bin 592 lira ceza uygulandı. Ekipler, yapılan denetimlerde plakası tespit edilen kamyona Karayolları Trafik Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında ceza kesti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karaağaç Mahallesi'nde tren köprüsünün yakınındaki araziye bir kamyondan hafriyat döküldüğü belirlendi.

Ekiplerce yapılan kamera incelemesi sonrası plakası tespit edilen kamyonun sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 5 ayrı maddeden 13 bin 592 lira, Kabahatler Kanunu kapsamında da Edirne Belediyesi ekiplerince 50 bin lira ceza uygulandı.

Denetimlerin süreceği belirtilen açıklamada, trafik güvenliğini ve çevreyi tehdit eden durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
