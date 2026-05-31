Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oldu
Edirne'de öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar iş yeri girişleri ve otobüs duraklarında yağmurun dinmesini bekledi. Hava sıcaklığı 19 derece ölçülürken sağanağın hafta içi aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Edirne'de gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar iş yerlerinin girişleri ve otobüs duraklarında yağmurun dinmesini bekledi.
Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte sağanağın hafta içi aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı