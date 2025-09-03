Edirne'de Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de düzenlenen operasyonla yakalanan göçmen kaçakçısı S.E. (57), 'Yurt dışına bir Türk veya yabancıyı çıkarmaya imkan sağlama' suçundan tutuklandı.

Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, saklandığı evde yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı.

"Yurt dışına bir Türk veya yabancıyı çıkarmaya imkan sağlama" suçundan arandığı belirlenen S.E'nin (57), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

S.E, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, düzensiz göçmen kaçakçılığı suçundan aranan zanlıların yakalanmasına yönelik dün düzenlediği operasyonda S.E, Çavuşbey Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Çok konuşulacak iddia: Gürsel Tekin, üyelik aidatını bir gün önce yatırmış

Kayyum atanmadan bir gün önce bakın ne yapmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'nun yeni adresini duyurdular! Talep ettiği ücret dudak uçuklatan cinsten

Yeni adresini duyurdular! Talep ettiği ücret dudak uçuklatan cinsten
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.