Edirne'de Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, saklandığı evde yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı.

"Yurt dışına bir Türk veya yabancıyı çıkarmaya imkan sağlama" suçundan arandığı belirlenen S.E'nin (57), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

S.E, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, düzensiz göçmen kaçakçılığı suçundan aranan zanlıların yakalanmasına yönelik dün düzenlediği operasyonda S.E, Çavuşbey Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanmıştı.