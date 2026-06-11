Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Edirne'de göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Ekipler Aşçıoğlu Mahallesinde M.A'yı (33) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen M.A. çıkarıldığı hakimlikçe göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçundan tutuklandı.