Edirne'de 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen E.Ş. (45), Ö.D. (24) ve Ü.K.'yi (43) gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel