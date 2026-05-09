Edirne'de çocuklar Geleneksel Vakıf Pikniğinde eğlendi

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Vakıf Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Vakıf Pikniğinde çocuklar çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Meriç Nehri kenarında gerçekleştirilen organizasyona çocuklar ve aileleri katıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare olunan mazbut vakıflardan Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfı'nın hayır şartı doğrultusunda düzenlenen etkinlikte çocuklar gün boyu çeşitli oyun ve yarışmalara katıldı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan piknik alanında animasyon ekipleri eşliğinde halat çekme, çuval yarışı, yüz boyama ve ip atlama gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Çocuklar dans edip oyunlar oynarken aileler de etkinlik alanında vakit geçirdi. Sıcak hava ve yeşil doğa eşliğinde düzenlenen piknikte çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.