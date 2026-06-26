Haberler

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Güvenli Elektronik Küpe ve İzleme Sistemi (GEKİS) hakkında teknik personele eğitim düzenledi. Eğitimde elektronik küpe kullanımı, hayvan kayıt işlemleri ve mobil uygulama anlatıldı.

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Güvenli Elektronik Küpe ve İzleme Sistemi (GEKİS) hakkında teknik personele eğitim verildi.

İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitimde, ilçe müdürlüklerinde görev yapan teknik personele elektronik küpelerin kullanımı, hayvan küpeleme ve kayıt işlemleri, aşılama kayıtları ile GEKİS mobil uygulamasının sahada kullanımı hakkında bilgi aktarıldı.

Eğitimde ayrıca sistemin çevrimiçi ve çevrimdışı kullanım özellikleri de anlatıldı.

İpsala Kaymakamı Sevgili'den Rektör Hatipler'e veda ziyareti

Batman Vali Yardımcılığı görevine atanan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'e veda ziyaretinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Hatipler, yeni görevi dolayısıyla Sevgili'yi tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Edirne'de aday memurlar için yemin töreni düzenlendi

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde adaylık sürecini tamamlayan memurlar için yemin töreni düzenlendi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda görev yapan, adaylık sürelerinin ardından asaletleri tasdik edilen memurlar yemin ederek görevlerine başladı.

Tören, yemin edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı

Türkiye güne dev bir operasyonla başladı! 841 kişi yakalandı
ABD'yi son nefeste devirdik! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti
Kaan'ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi

Gol sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti

Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti
Bugün karnesini alacaktı! Denizde boğulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Bugün karnesini alacaktı... Hastaneden acı haber geldi
Kuzey Kore lideri bizzat sahada! Yeni nesil füzeler ve obüsler test edildi

Devlet başkanının gözleri önünde bu sabah ateşlendi
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Alkışlar milli yıldıza! ABD'nin resmen içinden geçti

Alkışlar milli yıldıza! ABD'nin resmen içinden geçti

Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı

Ünlü ismin cenazesinde olay! Kadınlar da saf tutmak isteyince...

Trump'tan Türkiye'ye jet motoru satışı kararı! ABD Kongresi'ne resmen bildirdi

Trump'tan çarpıcı Türkiye kararı