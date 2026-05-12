Edirne'de geçen yıl trafik kazalarında 40 kişi hayatını kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Edirne'de 2025 yılında meydana gelen 1279 ölümlü - yaralanmalı trafik kazasında 40 kişi hayatını kaybetti, 1726 kişi yaralandı.

TÜİK tarafından "Edirne İli Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri - 2025" adlı basın bülteni yayımlandı.

Açıklamada Türkiye genelinde geçen yıl toplam 1 milyon 549 bin 574 trafik kazası meydana geldiği belirtildi. Bu kazaların 288 bin 321'inin ölümlü yaralanmalı trafik kazası olduğu aktarılan bültende, söz konusu kazaların yüzde 86,5'inin yerleşim yeri içinde, yüzde 13,5'inin ise yerleşim yeri dışında gerçekleştiği ifade edildi.

Edirne'de ise geçen yıl 1279 ölümlü - yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği belirtildi. Kazalarda 18 kişinin olay yerinde, 22 kişinin ise kaldırıldıkları sağlık kuruluşlarında yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, 1726 kişinin yaralandığı bildirildi.