Edirne'de firari hükümlü yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 8 yıl, 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.B. yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Kurdu köyü yakınlarında jandarma ekiplerince yakalandı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.