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Edirne'de firari hükümlü yakalandı

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Uzunköprü ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.E.B., yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 8 yıl, 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.B. yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Kurdu köyü yakınlarında jandarma ekiplerince yakalandı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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